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Ракурс
Россияне нанесли ракетный удар по зерновозам на Сумщине

Рашисты ударили ракетами по зерновозам на Сумщине

1 сен 2024, 08:17
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Російські загарбники вчора, 31 серпня, ввечері завдали ракетного удару по території однієї з громад Сумського району.


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В результаті вибуху були пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення врожаю, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано, — вказано в повідомленні. — Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Источник: Ракурс


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