Рашисты ударили ракетами по зерновозам на Сумщине

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Россияне нанесли ракетный удар по зерновозам на Сумщине
Рашисты ударили ракетами по зерновозам на Сумщинеhttps://racurs.ua/n198850-rashisty-udarili-raketami-po-zernovozam-na-sumschine.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 31 серпня, ввечері завдали ракетного удару по території однієї з громад Сумського району.
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В результаті вибуху були пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення врожаю, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано, — вказано в повідомленні. — Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.
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