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Последствия российского удара по Сумщине, фото: Сумская областная прокуратура
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Російські загарбники на своїх пропагандистських ресурсах поширюють інформацію про нібито ліквідацію колони військової техніки внаслідок завданого вчора, 31 серпня, ввечері удару по Сумщині.
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Спростовуючи це, Сумська обласна прокуратура опублікувала фото пошкоджених російським ударом зерновозів.
На фото чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля, — наголошують у прокуратурі. — Це черговий злочин терористів проти мирного населення в порушення законів та звичаїв війни.
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