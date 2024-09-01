Последствия российского удара по Сумщине, фото: Сумская областная прокуратура

https://racurs.ua/n198859-porajennye-zernovozy-reshiteli-pytautsya-vydat-za-yakoby-kolonnu-tehniki-vsu-prokuratura-foto.html

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Російські загарбники на своїх пропагандистських ресурсах поширюють інформацію про нібито ліквідацію колони військової техніки внаслідок завданого вчора, 31 серпня, ввечері удару по Сумщині.

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Спростовуючи це, Сумська обласна прокуратура опублікувала фото пошкоджених російським ударом зерновозів.