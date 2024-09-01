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Последствия российского удара по Сумщине, фото: Сумская областная прокуратура

Пораженные зерновозы рашисты пытаются выдать за якобы колонну техники ВСУ — прокуратура (ФОТО)

1 сен 2024, 13:21
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Російські загарбники на своїх пропагандистських ресурсах поширюють інформацію про нібито ліквідацію колони військової техніки внаслідок завданого вчора, 31 серпня, ввечері удару по Сумщині.


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Спростовуючи це, Сумська обласна прокуратура опублікувала фото пошкоджених російським ударом зерновозів.

На фото чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля, — наголошують у прокуратурі. — Це черговий злочин терористів проти мирного населення в порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки російського удару по Сумщині, фото: Сумська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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