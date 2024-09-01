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Рашисты нанесли ракетный удар по зерновозам в Сумской области, фото: Офис генпрокурора
Последствия ракетного удара по колонне зерновозов на Сумщине показала прокуратура (ФОТО)https://racurs.ua/n198857-posledstviya-raketnogo-udara-po-kolonne-zernovozov-na-sumschine-pokazala-prokuratura-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 31 серпня, близько 20.30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдали ракетного удару по колоні зерновозів на автошляху Суми-Харків поблизу села Верхня Сироватка Сумського району.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що в результаті атаки:
- загинув 23-річний водій вантажівки;
- ще четверо водії отримали поранення;
- один вантажний автомобіль загорівся, пошкоджено близько 20.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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