Рашисти завдали ракетного удару по зерновозах на Сумщині, фото: Офіс генпрокурора

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Російські загарбники вчора, 31 серпня, близько 20.30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдали ракетного удару по колоні зерновозів на автошляху Суми-Харків поблизу села Верхня Сироватка Сумського району.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що в результаті атаки:

загинув 23-річний водій вантажівки;

ще четверо водії отримали поранення;

один вантажний автомобіль загорівся, пошкоджено близько 20.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).