Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В ГПСУ показали, что сейчас происходит на границе с рб. Фото:

Что происходит на границе с беларусью, показали в ГПСУ (ВИДЕО)

1 сен 2024, 20:19
999

Ситуацію на україно-білоруському кордоні показали прикордонники.


.

Білоруський диктатор олександр лукашенко під виглядом навчань стягує війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону у Чернігівській області. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

У ДПСУ показали на відео деякі фортифікаційні споруди уздовж кордону, які захищені антидроновими сітками. Також на кадрах можна побачити показали штучні вали, протитанкові рови, паркани з колючого дроту та мінні поля. Захисники кордону поінформували, що загальна протяжність кордону України та білорусі становить 1 тис. 84 км.

Прикордонник з позивним Пуля розповів, що зараз з боку білорусі спокійно й будь-яка агресія відсутня. Боєць наголосив, що вони цілодобово перебувають у бойовій готовності та готові захищати українську землю.

Нагадаємо, моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла, що білорусь перекинула щонайменше тисячу військових до кордону з Україною після початку операції ЗСУ в Курській області. Також у Гомельську область направили кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками та зенітно-ракетними комплексами С-300ПС.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України закликав Мінськ відвести війська на безпечну відстань від кордону.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров