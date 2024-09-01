В ГПСУ показали, что сейчас происходит на границе с рб. Фото:

https://racurs.ua/n198874-chto-proishodit-na-granice-s-belarusu-pokazali-v-gpsu-video.html

Ракурс

Ситуацію на україно-білоруському кордоні показали прикордонники.

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Білоруський диктатор олександр лукашенко під виглядом навчань стягує війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону у Чернігівській області. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

У ДПСУ показали на відео деякі фортифікаційні споруди уздовж кордону, які захищені антидроновими сітками. Також на кадрах можна побачити показали штучні вали, протитанкові рови, паркани з колючого дроту та мінні поля. Захисники кордону поінформували, що загальна протяжність кордону України та білорусі становить 1 тис. 84 км.

Прикордонник з позивним Пуля розповів, що зараз з боку білорусі спокійно й будь-яка агресія відсутня. Боєць наголосив, що вони цілодобово перебувають у бойовій готовності та готові захищати українську землю.

Нагадаємо, моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла, що білорусь перекинула щонайменше тисячу військових до кордону з Україною після початку операції ЗСУ в Курській області. Також у Гомельську область направили кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками та зенітно-ракетними комплексами С-300ПС.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України закликав Мінськ відвести війська на безпечну відстань від кордону.