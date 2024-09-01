До 47 человек возросло количество раненых в Харькове. Фото: МВД

https://racurs.ua/n198877-chislo-ranenyh-v-harkove-vozroslo-do-47-chelovek-foto.html

Ракурс

Збільшилася кількість поранених внаслідок масованого російського ракетного удару по Харкову.

.

Станом на вечір 1 вересня кількість постраждалих зросла до 47 людей. Серед них — семеро дітей. З-під завалів врятували трьох осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило у Telegram.

Зазначається, що в торговельному центрі, який також був під ударом, за медичною допомогою звернувся 21 постраждалий. Серед них троє дітей та два медичних працівники. Біля спорткомплексу було травмовано 18 осіб, з них дві дитини. Трирічний і тримісячний малюки отримали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, вдень 1 вересня російські окупанти випустили по Харкову понад 10 ракет. Зафіксовані влучання трьох ракетами ЗРК С-300 та трьох ракет «Іскандер-М».

Ворог бив по трьох локаціях в місті. В Салтівському районі зафіксовано влучання біля метро та торгівельного центру, а в Київському районі ворог вдарив по приватному житловому сектору. У Немишлянському районі загарбники зруйнували Палац спорту.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.