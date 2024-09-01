Наслідки ударів по Харкову. Фото: Офіс генпрокурора

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Тип ракет, якими росія 1 вересня вдарила по Харкова, встановили правоохоронці.

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За попередніми даними, окупанти атакували обласний центр ракетами типу «Іскандер-М». Швидкість ракет, якими влучили по місту, складала 6 тис. км/год. Саме ця швидкість характерна для вказаних ракет. Про це Офіс генерального прокурора повідомив в Telegram.

У Міністерстві внутрішніх справ тим часом поінформували, що окупанти випустили більш 10 ракет по Харкову. Зафіксовано три влучання ракетами ЗРК С-300 та трьома ракетами «Іскандер-М».

Російський удар було здійснено близько 13.00. У Салтівському районі зафіксовано влучання біля метро та торгівельного центру, а в Київському районі ворог вдарив по приватному житловому сектору. У Немишлянському районі загарбники зруйнували Палац спорту.

Обстріл пошкодив виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, поштові відділення, банки.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 44 осіб. Серед постраждалих семеро дітей, найменшому потерпілому лише три місяці. У дитини гостра реакція на стрес. Також серед постраждалих двоє медиків та двоє рятувальників.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові російські окупанти зруйнували Палац спорту. По будівлі ворог випустив щонайменше шість ракет, частина з них влучила в землю.