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Ракурс
Палац спорту у Харкові. Фото: соцмережі

Російські ракети зруйнували Палац спорту у Харкові (ФОТО)

1 вер 2024, 16:20
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Палац спорту у Харкові сьогодні зруйнували російські окупанти.


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Цей спортивний комплекс був однією з трьох локацій, по якій били загарбники. Ворог атакував Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та район Гідропарку в Київському районі. Палац спорту зруйновано. За попередньою інформацією окупанти завдали чотири удари по будівлі. Про це Національний олімпійський комітет України повідомив у Facebook.

Вчергове нагадуємо, що #RussiaIsATerroristState, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, — наголосили в НОК.

У Харківській обласній військовій адміністрації поінформували, що під завалами спорткомплексу можуть бути люди. Працівник закладу був заблокований серед завалів, але наразі він у безпеці.

Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше шість прильотів, частина з яких влучила в землю.

Палац спорту у Харкові до обстрілу. Фото: соцмережі

Зруйнований Палац спорту у Харкові. Фото: соцмережі

Зруйнований Палац спорту у Харкові. Фото: НОК

Нагадаємо, вдень 1 вересня у Харкові пролунали близько 10 вибухів. Росіяни били балістичними ракетами виключно в цивільній інфраструктурі на декількох локаціях. Пошкоджені торговельний центр, відділення «Нової пошти» та палац спорту. Постраждала 41 особа. Серед поранених — п’ятеро дітей.

Джерело: Ракурс


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