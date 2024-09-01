Дворец спорта в Харькове до обстрела. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n198866-rossiyskie-rakety-razrushili-dvorec-sporta-v-harkove-foto.html

Ракурс

Палац спорту у Харкові сьогодні зруйнували російські окупанти.

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Цей спортивний комплекс був однією з трьох локацій, по якій били загарбники. Ворог атакував Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та район Гідропарку в Київському районі. Палац спорту зруйновано. За попередньою інформацією окупанти завдали чотири удари по будівлі. Про це Національний олімпійський комітет України повідомив у Facebook.

Вчергове нагадуємо, що #RussiaIsATerroristState, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, — наголосили в НОК.

У Харківській обласній військовій адміністрації поінформували, що під завалами спорткомплексу можуть бути люди. Працівник закладу був заблокований серед завалів, але наразі він у безпеці.

Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше шість прильотів, частина з яких влучила в землю.

Нагадаємо, вдень 1 вересня у Харкові пролунали близько 10 вибухів. Росіяни били балістичними ракетами виключно в цивільній інфраструктурі на декількох локаціях. Пошкоджені торговельний центр, відділення «Нової пошти» та палац спорту. Постраждала 41 особа. Серед поранених — п’ятеро дітей.