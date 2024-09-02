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Ракурс
Украинские военные зачистили линию Малая Локня - Погребки в Курской области

Украинские военные зачистили линию Малая Локня — Погребки в Курской области (КАРТА)

2 сен 2024, 10:50
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Аналітики проєкту DeepState повідомили, що українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня — Погребки в Курській області рф.


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Передові групи українських військ нібито намагалися прорватися до Льгова і на трасу Льгов—Курчатов.

Льгов — 17-тисячне місто в Курській області, в Курчатові знаходиться Курська АЕС.

Наразі наші військові контролюють ситуацію. Прорив ДРГ в місто і на трасу не допущений, — стверджують російські воєнкори і регіональні курські пабліки.

Тим часом ворог окупував Долинівку, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку.

1 вересня ISW повідомляв, що росія перекинула частину резервів з-під Покровська на Курщину в спробі зупинити наступ ЗСУ.

Ці підрозділи діяли на схід від Покровська щонайменше із середини серпня.

За даними організації OSINT Evocation. info, росія також передислокувала елементи 1-ї «Слов'янської мотострілецької бригади» угруповання бойовиків «ДНР» із Донецького напряму (з-під Торецька і Покровська) в Курську область.

Источник: Ракурс


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