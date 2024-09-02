Українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня – Погребки в Курській області

https://racurs.ua/ua/n198885-ukrayinski-viyskovi-zakinchyly-zachystku-liniyi-mala-loknya-pogrebky-v-kurskiy-oblasti.html

Ракурс

Аналітики проєкту DeepState повідомили, що українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня — Погребки в Курській області рф.

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Передові групи українських військ нібито намагалися прорватися до Льгова і на трасу Льгов—Курчатов.

Льгов — 17-тисячне місто в Курській області, в Курчатові знаходиться Курська АЕС.

Наразі наші військові контролюють ситуацію. Прорив ДРГ в місто і на трасу не допущений, — стверджують російські воєнкори і регіональні курські пабліки.

Тим часом ворог окупував Долинівку, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку.

1 вересня ISW повідомляв, що росія перекинула частину резервів з-під Покровська на Курщину в спробі зупинити наступ ЗСУ.

Ці підрозділи діяли на схід від Покровська щонайменше із середини серпня.

За даними організації OSINT Evocation. info, росія також передислокувала елементи 1-ї «Слов'янської мотострілецької бригади» угруповання бойовиків «ДНР» із Донецького напряму (з-під Торецька і Покровська) в Курську область.