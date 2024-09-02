С мэра Мукачево сняли электронный браслет из-за отключения света

С мэра Мукачево сняли электронный браслет из-за отключения светаhttps://racurs.ua/n198899-s-mera-mukachevo-snyali-elektronnyy-braslet-iz-za-otklucheniya-sveta.htmlРакурс
Вищий антикорупційний зняв електронний браслет з міського голови Мукачева Закарпатської області Андрія Балоги. Таке рішення в суді мотивували проблемами з його заряджанням через відключення світла та несправною роботою самого браслету.
Про це повідомляють видання «Слово і Діло» та Telegram-канал NABU Daily.
Водночас термін дії решти покладених на Балогу обов’язків продовжили до 23 жовтня:
- прибувати за першим викликом;
- не відлучатися із Закарпатської області без дозволу;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами;
- здати на зберігання закордонні паспорти.
Прокурор САП просив продовжити дію всіх обов’язків. Сторона захисту просила пом’якшити Балозі заборону на виїзд — з Мукачева до меж Закарпатської області.
Також вони просили не продовжувати дію обов’язку носити браслет у зв’язку з нестабільною роботою засобу та постійними відключеннями світла. Суд дозволив вільно пересуватися меру Мукачева Закарпаттям та зняв з нього браслет, — зазначає видання.
Зазначається, що це рішення ухвалив 23 серпня слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько/
Мера Мукачева антикорупційний суд у червні заарештував з альтернативою 30 млн грн застави. За нього внесли ці кошти і він вийшов із СІЗО під певні обов’язки, серед яких, зокрема, було не відлучатися з Мукачева без дозволу та носити електронний браслет.
Джерел: «Слово і діло», NABU Daily