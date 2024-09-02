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Ракурс
Андрій Балога, фото: NABU Daily

З мера Мукачева зняли електронний браслет через відключення світла

2 вер 2024, 16:01
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Вищий антикорупційний зняв електронний браслет з міського голови Мукачева Закарпатської області Андрія Балоги. Таке рішення в суді мотивували проблемами з його заряджанням через відключення світла та несправною роботою самого браслету.


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Про це повідомляють видання «Слово і Діло» та Telegram-канал NABU Daily.

Водночас термін дії решти покладених на Балогу обов’язків продовжили до 23 жовтня:

  • прибувати за першим викликом;
  • не відлучатися із Закарпатської області без дозволу;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами;
  • здати на зберігання закордонні паспорти.

Прокурор САП просив продовжити дію всіх обов’язків. Сторона захисту просила пом’якшити Балозі заборону на виїзд — з Мукачева до меж Закарпатської області.

Також вони просили не продовжувати дію обов’язку носити браслет у зв’язку з нестабільною роботою засобу та постійними відключеннями світла. Суд дозволив вільно пересуватися меру Мукачева Закарпаттям та зняв з нього браслет, — зазначає видання.

Зазначається, що це рішення ухвалив 23 серпня слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько/

Мера Мукачева антикорупційний суд у червні заарештував з альтернативою 30 млн грн застави. За нього внесли ці кошти і він вийшов із СІЗО під певні обов’язки, серед яких, зокрема, було не відлучатися з Мукачева без дозволу та носити електронний браслет.

Джерел: «Слово і діло», NABU Daily

Джерело: Ракурс


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