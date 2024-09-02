Ликвидация масштабного пожара в Донецкой области, фото: ГСЧС

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На Донеччині рятувальники вже другу добу приборкують масштабну лісову пожежу.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

1 вересня на території Національного природного парку «Святі гори» спалахнула масштабна лісова пожежа, — зазначили у відомстві. — Посушлива погода та сильний поривчастий вітер сприяли швидкому поширенню вогню на великі площі. Гасіння пожежі ускладнюється забрудненістю території лісу вибухонебезпечними предметами.

Зазначається, що для боротьби з вогнем залучені значні сили та засоби. Також здійснюється аеророзвідка, а співробітники парку створюють мінералізовані смуги, щоб зупинити поширення вогню.

Наразі локалізовано згоряння 20 приватних житлових будинків на площі близько 2000 кв. м. Для гасіння пожежі залучався тактичний робот Magirus Wolf С1, — зазначили у ДСНС.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, 2 вересня, лісову пожежу було локалізовано на орієнтовній площі 1200 га. Надзвичайники чергують біля населених пунктів вздовж лісового масиву.