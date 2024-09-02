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Последствия российского обстрела Купянска 2 сентября, фото: ГСЧС

В Купянске российские обстрелы разрушили дом, погибла женщина (ФОТО)

2 сен 2024, 21:35
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Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, протягом дня завдавали безперервних ударів по місту Куп’янську на Харківщині.


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В результаті обстрілів повністю був зруйнований житловий будинок. Також сталася пожежа господарчої споруди за сусідньою адресою, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники, які прибули до місця події ліквідували пожежу на площі 30 кв. м та проводили аварійно-рятувальні роботи.

З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої жінки 1946 року народження, — зазначають відомстві.

У ДСНС зазначили, що роботи з розбору завалів та гасінню пожежу рятувальники проводили під постійним ворожим вогнем.

Наслідки російського обстрілу Куп’янська 2 вересня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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