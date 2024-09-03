Россияне ночью били по Запорожью, есть погибшие и раненые. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю.

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Обстріл ворог здійснив близько 23.00 у понеділок, 2 вересня. Зафіксоване часткове руйнування будівлі. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Жертвами ворожого обстрілу стали двоє осіб, серед загиблих — восьмирічний хлопчик. Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована й перебуває у реанімації.

Нагадаємо, упродовж 2 вересня окупанти завдавали безперервних ударів по місту Куп’янську на Харківщині. Внаслідок обстрілів повністю був зруйнований житловий будинок. З-під його завалів рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1946 року народження.