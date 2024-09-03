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ЗАЭС оказалась в зоне повышенного риска из-за оккупантов. Фото:

ЗАЭС оказалась в зоне повышенного риска из-за оккупантов — что произошло

3 сен 2024, 12:20
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Запорізька атомна електростанція знову опинилася в зоні підвищеного ризику небезпеки.


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На це вплинув російський обстріл, який російські загальники здійснили 2 вересня. Він призвів до пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через які тимчасово окупована ЗАЕС отримує живлення від енергосистеми України, щоб мати можливість забезпечити власні потреби. Про це повідомила прес-служба «Енергоатому».

Наголошується, що в разі її пошкодження, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, які охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива «атомки».

У компанії заявили, що українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, бо росіяни можуть вдатися до повторного обстрілу. Цю лінію українські фахівці відремонтують як тільки їм буде гарантована безпека.

Нагадаємо, 11 серпня росіяни підпалили в градирні ЗАЕС автомобільні шини у великій кількості. Ймовірно, це була провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.

Згодом в МАГАТЕ заявили, що їхні фахівці не змогли зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень щодо пожежі на ЗАЕС.

Источник: Ракурс


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