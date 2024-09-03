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Разрушения в результате обстрелов Фото: «Укрзализныця» в Telegram
Армия рф атаковала инфраструктуру и локомотив «Укрзализныци» в двух областяхhttps://racurs.ua/n198923-armiya-rf-atakovala-infrastrukturu-i-lokomotiv-ukrzaliznyci-v-dvuh-oblastyah.htmlРакурс
Об'єкти «Укрзалізниці» були атаковані російськими військами.
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Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Загарбники вдарили по інфраструктурі та рухомому складу в Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.
Також повідомляється, що ввечері 2 вересня під російський артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника «Укрзалізниці» — машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста залізничники зараз організовують евакуацію цивільних, тому вимушені працювати під постійними ворожими атаками. Поранених доправили до лікарні.
В «Укрзалізниці» наголосили, що жодного пасажирського рейсу внаслідок обстрілів не було скасовано.
Нагадаємо, 20 липня російська армія здійснила атаку на залізницю у Харківській області. Тоді четверо залізничників отримали незначні поранення, а будівлі та рухомий склад були пошкоджені.
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