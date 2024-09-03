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Ракурс
Число погибших в Полтаве возросло до 47

Число погибших в Полтаве возросло до 47

3 сен 2024, 17:12
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У Полтаві відомо вже про 47 загиблих і 206 поранених внаслідок ракетної атаки рф.


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Про це по обіді 3 веренся у мережі Х повідомила дружина президента Олена Зеленська.

Уранці дві балістичні ракети росіян влучили по території Інституту звʼязку у Полтаві. Спочатку було відомо про 41 загиблого. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати.

Источник: Ракурс


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