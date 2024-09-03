Кількість загиблих у Полтаві зросла до 47, поранених — до 206

https://racurs.ua/ua/n198935-kilkist-zagyblyh-u-poltavi-zrosla-do-47.html

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У Полтаві відомо вже про 47 загиблих і 206 поранених внаслідок ракетної атаки рф.

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Про це по обіді 3 веренся у мережі Х повідомила дружина президента Олена Зеленська.

Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше — життя… — Olena Zelenska / Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 3, 2024

Уранці дві балістичні ракети росіян влучили по території Інституту звʼязку у Полтаві. Спочатку було відомо про 41 загиблого. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати.