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Ракурс
Кількість загиблих у Полтаві зросла до 47, поранених — до 206

Кількість загиблих у Полтаві зросла до 47

3 вер 2024, 17:12
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У Полтаві відомо вже про 47 загиблих і 206 поранених внаслідок ракетної атаки рф.


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Про це по обіді 3 веренся у мережі Х повідомила дружина президента Олена Зеленська.

Уранці дві балістичні ракети росіян влучили по території Інституту звʼязку у Полтаві. Спочатку було відомо про 41 загиблого. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати.

Джерело: Ракурс


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