Чистка Кабмина - в Раду поступили заявления об отставке Камышина, Малюски, Стрельца и Коваля

https://racurs.ua/n198936-chistka-kabmina-v-radu-postupili-zayavleniya-ob-otstavke-kamyshina-maluski-strelca-i-kovalya.html

Ракурс

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра стратегпрому Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюські та голови міністерства довкілля Руслана Стрільця.

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Така ж заява надійшла від голови Фонду держмайна Віталія Коваля, повідомив спікер Ради РУслан Стефанчук.

Заяви розглянуть на одному із найближчих засідань парламенту.

«Ракурс» раніше писав про намір президента істотно змінити склад уряду. Верховна Рада України, за словами нардепа Ярослава Железняка, планує цього тижня звільнити чотирьох міністрів, призначити їх заміну, а також зробити призначення у кількох міністерствах, які уже тривалий час залишаються без очільників.