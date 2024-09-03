Рада до кінця тижня звільнить і призначить чотирьох міністрів, - нардеп

https://racurs.ua/ua/n198931-rada-do-kincya-tyjnya-zvilnyt-i-pryznachyt-chotyroh-ministriv-sered-nyh-kuleba-ta-vereschuk.html

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Верховна Рада України планує цього тижня звільнити чотирьох міністрів, призначити їх заміну, а також зробити призначення у кількох міністерствах, які уже тривалий час залишаються без очільників.

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Про це 3 сересня написав народний депутата Ярослав Железняк.

Депутат зазначив, що 3 вересня кадрових питань парламент не розглядатиме, але «завтра-післязавтра прям дуже активно говорять про ряд ротацій». В тому числі він підтвердив дані ЗМІ про плани провести зміни в Офісі президента, де планують звільнити заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму.

За словами Железняка планують звільнити голову Мінюсту Дениса Малюську, главу Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу, главу Міндовкілля Руслана Стрільця та віцепрем'єрміністерку, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

Спочатку звільнять додаткові позиції міністрів. Когось просто втратять, когось переведуть. А потім призначити ці вільні вакансії + ті шість міністерств, які без міністрів. Хоча деякі міністерства приєднають до діючих портфелів віцепремʼєрів, — заявив Железняк.