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Обстоятельства гибели людей из-за удара баллистикой по Институту связи в Полтаве выяснит инспекция Минобороны

Обстоятельства гибели людей из-за удара баллистикой по Институту связи в Полтаве выяснит инспекция Минобороны

3 сен 2024, 17:37
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Обставини загибелі людей внасліжок удару балістичними ракетами рф по військовому інституту зв’язку в Полтаві у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони України.


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Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров:

Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці.

Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони. Сьогоднішні події у Полтаві — це черговий доказ жорстокості російського терору.

Відомо вже про 49 загиблих у Полтаві, повідомив о 17.00 3 вересня речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Він укотре наголосив, що жодних шикувань в інституті на час удару не відбувалося.

Источник: Ракурс


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