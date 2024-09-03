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Обстоятельства гибели людей из-за удара баллистикой по Институту связи в Полтаве выяснит инспекция Минобороны
Обстоятельства гибели людей из-за удара баллистикой по Институту связи в Полтаве выяснит инспекция Минобороныhttps://racurs.ua/n198937-obstoyatelstva-gibeli-ludey-posle-udara-ballistikoy-po-institutu-svyazi-v-poltave-vyyasnit.htmlРакурс
Обставини загибелі людей внасліжок удару балістичними ракетами рф по військовому інституту зв’язку в Полтаві у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони України.
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Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров:
Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці.
Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони. Сьогоднішні події у Полтаві — це черговий доказ жорстокості російського терору.
Відомо вже про 49 загиблих у Полтаві, повідомив о 17.00 3 вересня речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
Він укотре наголосив, що жодних шикувань в інституті на час удару не відбувалося.
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