Обставини загибелі людей після удару балістикою по Інституту зв'язку в Полтаві зʼясує інспекція Міноборони

https://racurs.ua/ua/n198937-obstavyny-zagybeli-ludey-pislya-udaru-balistykou-po-instytutu-zv-yazku-v-poltavi-z-yasuie.html

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Обставини загибелі людей після удару балістичними ракетами рф по військовому інституту зв’язку в Полтаві у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони України.

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Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров:

Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони. Сьогоднішні події у Полтаві — це черговий доказ жорстокості російського терору.

Відомо вже про 49 загиблих у Полтаві, повідомив о 17.00 3 вересня речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Він укотре наголосив, що жодних шикувань в інституті на час удару не відбувалося.