Очевидец атаки на Институт связи в Полтаве рассказал о случившемся

https://racurs.ua/n198945-ochevidec-ataki-na-institut-svyazi-v-poltave-rasskazal-o-sluchivshemsya.html

Ракурс

Очевидець події в інституті зв’язку в Полтаві 3 вересня, військовослужбовць, на умовах анонімності розповів про те, що сталося.

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Йому пощастило залишитись майже неушкодженим, пише видання «Ґрати».

Він спростовує інформацію про те, що у момент атаки відбувалось шикування або якийсь масовий захід.

У нас взагалі, для розуміння, шикування заборонені, — сказав він.

Тривога пролунала у той час, коли у класах відбувалося навчання. Військові діяли за безпековим протоколом — одразу пішли в укриття. Перший вибух стався, коли люди були по дорозі до укриттів.

Із моменту, як оголосили повітряну тривогу, і до прильоту пройшло 3−4 хвилини.

Перший приліт був по будівлі. Другий стався за 15 секунд.

Посипалась стеля, штукатурка, плити попадали. Люди якийсь час задихалися. На вулиці стояв «туман з бетонних крихт», лежали скривавлені та покалічені люди. Кому могли, надали першу допомогу, — каже поранений військовий.

Він відкидає, що розвідувальний БПЛА міг бачити якесь скупчення військових. Але припускає, що був навідник.

Міноборони та Сухопутні війська проводять розслідування, щодо сьогоднішнього ракетного удару по Полтаві. Командування зʼясує, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті та чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника.

В командуванні додали, що заходи щодо убезпечення особового складу на обʼєктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин.

Влада повідомляла про півсотні загиблих та понад 200 поранених.