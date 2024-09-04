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Ракетная атака по Львову - поражены 50 домов, среди погибших 14-летняя девочка

Ракетная атака по Львову — поражены 50 домов, среди погибших 14-летняя девочка (ФОТО, ВИДЕО)

4 сен 2024, 08:33
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Внаслідок ранкових ударів по Львову загинули троє людей, серед них 14-річна дівчинка.


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Більше 35 людей отримали медичну допомогу. Декілька з них у важкому стані, в тому числі п’ятеро дітей.

Про це повідомив уранці 4 вересня міський голова Андрій Садовий.

Уражені 50 будинків. Більшість — у центрі міста. З шести будинків людей відселять. Також у місті уражено два медичних обʼєкти.

Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях прильотів. Відомо, що одну людину вдалося врятувати.

Також дві школи сьогодні не працюватимуть, а декілька вулиць перекрили для проїзду.

Источник: Ракурс


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