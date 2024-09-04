Ракетна атака по Львову - уражено 50 будинків, серед загиблих 14 річна дівчинка

https://racurs.ua/ua/n198952-raketna-ataka-po-lvovu-urajeno-50-budynkiv-sered-zagyblyh-14-richna-divchynka-foto-video.html

Ракурс

Внаслідок ранкових ударів по Львову загинули троє людей, серед них 14-річна дівчинка.

.

Більше 35 людей отримали медичну допомогу. Декілька з них у важкому стані, в тому числі п’ятеро дітей.

Про це повідомив уранці 4 вересня міський голова Андрій Садовий.

Уражені 50 будинків. Більшість — у центрі міста. З шести будинків людей відселять. Також у місті уражено два медичних обʼєкти.

Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях прильотів. Відомо, що одну людину вдалося врятувати.

Також дві школи сьогодні не працюватимуть, а декілька вулиць перекрили для проїзду.