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Ракетна атака по Львову - уражено 50 будинків, серед загиблих 14 річна дівчинка
Ракетна атака по Львову — уражено 50 будинків, серед загиблих 14 річна дівчинка (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198952-raketna-ataka-po-lvovu-urajeno-50-budynkiv-sered-zagyblyh-14-richna-divchynka-foto-video.htmlРакурс
Внаслідок ранкових ударів по Львову загинули троє людей, серед них 14-річна дівчинка.
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Більше 35 людей отримали медичну допомогу. Декілька з них у важкому стані, в тому числі п’ятеро дітей.
Про це повідомив уранці 4 вересня міський голова Андрій Садовий.
Уражені 50 будинків. Більшість — у центрі міста. З шести будинків людей відселять. Також у місті уражено два медичних обʼєкти.
Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях прильотів. Відомо, що одну людину вдалося врятувати.
Також дві школи сьогодні не працюватимуть, а декілька вулиць перекрили для проїзду.