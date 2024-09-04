Оккупанты сбросили бомбу на один из корпусов Сумского госуниверситета

https://racurs.ua/n198953-okkupanty-sbrosili-bombu-na-odin-iz-korpusov-sumskogo-gosuniversiteta-foto.html

Ракурс

Російські окупанти увечері 3 вересня скинули бомбу на один із корпусів вищого навчального закладу в Сумах.

.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено будівлю університету. Постраждав 64-річний охоронець закладу, повідомила прокуратура Сумщини.

За словами ректора СУмського державного університету Василя Карпуши, всередині корпусу людей не було.

Всі живі, слава Богу, охоронник трошки шокований, від послуги швидкої відмовився. Будемо виясняти, поки що немає інформації. Влучання в так званий М-корпус. Знизу борцівська зала, абсолютно цивільний, навчальний корпус, — сказав ректор для «Суспільного».

Очевидиця злочину росіян Аліна Крівошеєва про удар московитів розповіла таке: