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Зеленский показал последствия ночных обстрелов Львова
Зеленский показал последствия ночных обстрелов Львова (ФОТО)https://racurs.ua/n198955-zelenskiy-pokazal-posledstviya-nochnyh-obstrelov-lvova-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський показав наслідки нічного обстрілу.
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Внаслідок удару по Львову загинули 5 людей, серед них дитина — дівчинка 14 років.
Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади, — написав президент у своїх соцмережах.
Голова Львівської ОВА повідомив, що другою дитиною, яка загинула внаслідок удару московитів, є 9-річна дівчинка.
Кількість постраждалих станом на 9.00, за совами Козицького, становить вже 38 людей.
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