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Ракурс
Зеленский показал последствия ночных обстрелов Львова

Зеленский показал последствия ночных обстрелов Львова (ФОТО)

4 сен 2024, 09:07
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Президент України Володимир Зеленський показав наслідки нічного обстрілу.


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Внаслідок удару по Львову загинули 5 людей, серед них дитина — дівчинка 14 років.

Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади, — написав президент у своїх соцмережах.

Голова Львівської ОВА повідомив, що другою дитиною, яка загинула внаслідок удару московитів, є 9-річна дівчинка.

Кількість постраждалих станом на 9.00, за совами Козицького, становить вже 38 людей.

Источник: Ракурс


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