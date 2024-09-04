Зеленський показав наслідки нічного обстрілу Львова

https://racurs.ua/ua/n198955-zelenskyy-pokazav-naslidky-nichnogo-obstrilu-lvova-foto.html

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Президент України Володимир Зеленський показав наслідки нічного обстрілу.

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Внаслідок удару по Львову загинули 5 людей, серед них дитина — дівчинка 14 років.

Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади, — написав президент у своїх соцмережах.

Голова Львівської ОВА повідомив, що другою дитиною, яка загинула внаслідок удару московитів, є 9-річна дівчинка.

Кількість постраждалих станом на 9.00, за совами Козицького, становить вже 38 людей.