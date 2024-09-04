Энергоатом опроверг информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

https://racurs.ua/n198970-energoatom-oproverg-informaciu-ob-avarii-na-ujnoukrainskoy-aes.html

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На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій, заявили у Енергоатомі.

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Раніше джерела ZN.UA та LIGA.net на енергоринку повідомили, що через проблеми два блоки двох АЕС працюють не на повну потужність.

Однак, у Енергоатомі розповіли, що у роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності. У компанії наголошують, що подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії.

Зауваження буде усунено після того, як фахівці Укренерго забезпечать можливість видачі електроенергії.

Енергоатом зауважує, що подія не пов’язана із ремонтною кампанією, а спровокована російськими обстрілами інфраструктури.

Напередодні директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко написав, що на Південноукраїнський АЕС була аварія, і тому енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Це призвело до довших вимкнень світла.