Через поломки наразі не працюють на повну потужність два блоки АЕС

https://racurs.ua/ua/n198961-cherez-polomky-narazi-ne-pracuut-na-povnu-potujnist-dva-bloky-aes.html

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Через поломки наразі не працюють на повну потужність два блоки АЕС.

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Про це розповыло джерело ZN.UA на енергоринку. Дефіцит генерації в енергосистемі збільшився на 625МВт:

Хмельницька АЕС — мінус 200 МВт (поломка сталася ще весною 2023р);

Південноукраїнська АЕС — мінус 425 МВт (поломка сталася вчора).

На ПУАЕС нібито вийшов з ладу головний циркуляційний насос. Усунення проблеми може виявитися тривалим. З огляду на це чимало питань викликає якість планових профілактичних ремонтів які цього літа проводив НАЕК «Енергоатом».

Про повторну аварію на Південноукраїнський АЕС (енергоблок на 600 МВт знизив видачу) та ймовірний ремонт наступного тижня написав у своїх соцмережах директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Маю відкликати прогнози, які публічно робив останні пару днів про нормалізацію постачання електроенергії. Так, високовольтні мережі відновлюються і за пару днів будуть в порядку (наскільки це можливо). Але «сюрпризи» від «Енергоатому» передбачати поки не вдається. Тому до питання міністру енергетики щодо захисту розподільчих пристроїв АЕС додається питання якості ремонтів. Якщо блоки вилітатимуть взимку нам всім буде непереливки, — написав Харченко.

Зазначимо, що у Міненерго інформацію щодо аварії на Південноукраїнській АЕС не коментували.

Аналогічна позиція міністерства ула і під час попередніх проблем на цій АЕС улітку.