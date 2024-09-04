Германия заказала Украине 17 систем IRIS-T. Фото:

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Україна отримає ще 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T.

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Уряд Німеччини замовив у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи IRIS-T. П’ять з них призначені для Бундесверу, а 17 — для Збройних сил України. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, передає Bloomberg.

За його словами, сім вже переданих Україні батарей IRIS-T допомогли збити понад 250 російських ракет та дронів. Чотири «Іриски» відправлять в Україну до кінця цього року, а решту — починаючи з 2005 року.

Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна і в майбутньому могла повністю покластися на нас, — наголосив Шольц.

Неназваний німецький урядовець у коментарі Bloobmerg заявив, що до 2026 року Берлін передасть Києву 24 системи IRIS-T. З них будуть 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.

Нагадаємо, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що напередодні цієї зими Німеччина з партнерами по Європейському Союзі передасть Україні ще чотири системи ППО IRIS-T та декілька САУ Gepard.

Джерело: Bloomberg