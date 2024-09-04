Десантники ВСУ захватили в плен девять оккупантов. Фото:

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Захоплення в полон російських окупантів показали українські десантники.

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Днями українська розвідка зуміла вчасно виявити сховище, в якому перебував передовий загін противника. Будівлю бійці оточили й взяли під вогневий контроль. Згодом росіяни вийшли з піднятими руками й здалися в полон. Про це 46-та окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ повідомила у Telegram.

Так вони подовжили свої нікчемні життя, а 46 бригада зробила свій внесок у поповнення обмінного фонду. Завдяки чому ще більше українських воїнів зможуть у перспективі повернутися на Батьківщину, — зазначили в ДШВ.

Нагадаємо, українські бійці розбили групу російських штурмовиків на Торецькому напрямку під час зачистки населеного пункту. Трьох окупантів вдалося взяти у полон. Після цього полонених евакуювали під обстрілами ворога.