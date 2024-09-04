В «Слуге народа» поддержали изменения в Кабмине. Фото:

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Засідання парламентської фракції «Слуга народу» відбулося 4 вересня.

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На засіданні обговорювали кадрові оновлення в Кабінеті міністрів України. На заході був присутній і президент Володимир Зеленський. Нардепи та глава держави узгодили нових кандидатів на посади міністрів. Про це голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у Telegram.

Новим міністром закордонних справ стане Андрій Сибіга — нинішній заступник Дмитра Кулеби. Мінрегіону очолить Олексій Кулеба. Однак згодом відомство розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики. Ольга Стефанішина очолить Міністерство юстиції.

Які ще рішення ухвалили на засіданні:

Міністерство з питань ветеранів очолить Наталія Калмикова.

Міністерство культури та інформаційної політики — Микола Точицький.

Мінагрополітики — Віталій Коваль.

Мінмолоді та спорту — Матвій Бідний.

Мінекології — Світлана Гринчук.

Мінстратпром — Герман Сметанін. Олександр Камишін переходить в Офіс президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.

Ірина Верещук працюватиме в Офісі президента й обійматиме посаду профільного заступника керівника ОП.

Також на фракцій обговорювали нове «Міністерство повернення українців». Зараз шукають кандидатів на посаду цього відомства.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада України погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи.

Однак народним депутатам забракло голосів, що звільнити Ірину Верещук з посади віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції та Віталія Коваля з посади очільника Фонду державного майна України. А звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби не розглянули на засіданні.