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В «Слуге народа» поддержали изменения в Кабмине. Фото:
«Слуга народа» анонсировала кадровые изменения — названы имена новых министровhttps://racurs.ua/n198982-sluga-naroda-anonsirovala-kadrovye-izmeneniya-nazvany-imena-novyh-ministrov.htmlРакурс
Засідання парламентської фракції «Слуга народу» відбулося 4 вересня.
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На засіданні обговорювали кадрові оновлення в Кабінеті міністрів України. На заході був присутній і президент Володимир Зеленський. Нардепи та глава держави узгодили нових кандидатів на посади міністрів. Про це голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у Telegram.
Новим міністром закордонних справ стане Андрій Сибіга — нинішній заступник Дмитра Кулеби. Мінрегіону очолить Олексій Кулеба. Однак згодом відомство розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики. Ольга Стефанішина очолить Міністерство юстиції.
Які ще рішення ухвалили на засіданні:
- Міністерство з питань ветеранів очолить Наталія Калмикова.
- Міністерство культури та інформаційної політики — Микола Точицький.
- Мінагрополітики — Віталій Коваль.
- Мінмолоді та спорту — Матвій Бідний.
- Мінекології — Світлана Гринчук.
- Мінстратпром — Герман Сметанін. Олександр Камишін переходить в Офіс президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.
Ірина Верещук працюватиме в Офісі президента й обійматиме посаду профільного заступника керівника ОП.
Також на фракцій обговорювали нове «Міністерство повернення українців». Зараз шукають кандидатів на посаду цього відомства.
Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада України погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи.
Однак народним депутатам забракло голосів, що звільнити Ірину Верещук з посади віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції та Віталія Коваля з посади очільника Фонду державного майна України. А звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби не розглянули на засіданні.
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