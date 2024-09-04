Зеленський прокоментував зміни в уряді. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутні зміни в уряді.

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Глава держави заявив, що Кабінету міністрів потрібна «нова енергія». Президент упевнений, що кадрова ротація пов’язана з посиленням України на різних напрямках. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 4 вересня під час брифінгу з премʼєр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабінету міністрів, багатьох міністерств. … Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки повʼязані з посиленням нашої держави на різних напрямках, — зазначив він.

При цьому глава держави заявив, що не може прогнозувати, чим займуться міністри після звільнення. Наголосив, що відповіді на це питання з’являться тоді, коли цим політикам запропонують ті чи інші посади.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада України погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи.

Однак народним депутатам забракло голосів, що звільнити Ірину Верещук з посади віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції та Віталія Коваля з посади очільника Фонду державного майна України. А звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби не розглянули на засіданні.