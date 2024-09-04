Кадрові перестановки - у Раді погодили звільнення тільки чотирьох міністрів

https://racurs.ua/ua/n198969-bunt-u-radi-parlament-vidmovyvsya-zvilnyaty-dvoh-ministriv-ta-golovu-fdmu.html

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Кадрові перестановки стали предметом уваги засідання Верховної Ради 4 вересня. Парламент погодив звільнення чотирьох міністрів.

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Олександра Камишіна посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Дениса Малюськи з посади міністра юстиції.

Водночас нардепам забракло голосів, щоб відправити у відставку Ірину Верещук з посади віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та очільника Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Засідання Ради закінчили, не розглянувши звільнення глави МЗС Дмитра Кулеби.

Частина депутатів обурювалася тим, що звітувати до Ради прийшов тільки Олександр Камишін.