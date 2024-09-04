Минобороны впервые закупит боеприпасы за собранные через UNITED24 средства

Минобороны впервые закупит боеприпасы за средства, собранные через UNITED24. Фото:

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В Україні закуплять боєприпаси за кошти зібрані через платформу UNITED24.

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«Агенція оборонних закупівель» вже уклала перший контракт. У межах угоди закуплять боєприпасів на 47 млн грн. Це перший такий контракт після дозволу уряду використовувати зібрані на платформі гроші для оборонних закупівель. Про це Міністерствjоборони України 4 вересня повідомило у Telegram.

У відомстві зазначили, що у травні Кабмін дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі внесків на UNITED24.

Ми дуже вдячні землякам та громадянам демократичного світу за пожертви через фандрейзингову платформу UNITED24. Зі свого боку ми маємо спроможності максимально швидко та ефективно закуповувати боєприпаси для ЗСУ, — наголосила директор «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова.

Як відомо, United24 — це фандрейзингова платформа для збору пожертв на підтримку України. Усі охочі з будь-якої країни можуть пожертвувати гроші та отримати звіт щодо зібраних коштів. Кошти надходять на офіційні рахунки Нацбанку, прив’язані до міністерств.

Нагадаємо, 30 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що європейська військова промисловість набирає обертів й Європейський Союз підготував для України 700 тис. артилерійських снарядів з обіцяного мільйона.