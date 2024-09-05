Воздушная тревога в Киеве длилась более девяти часов — все «шахеды» уничтожены

Рашисты совершили очередную ночную атаку по Киеву, фото: Официальный портал Киева

https://racurs.ua/n198990-vozdushnaya-trevoga-v-kieve-dlilas-bolee-devyati-chasov-vse-shahedy-unichtojeny.html

Ракурс

Російські загарбники здійснили чергову масовану нічну атаку дронами по Україні. У Києві повітряна тривога тривала понад дев’ять годин.

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Про це сьогодні, 5 вересня, вранці повідомила прес-служба КМВА.

Зазначається, що:

на територію України російські безпілотники почали залітати ще вчора, 4 вересня, пізно ввечері (близько 22-ї години) з південного та східного напрямків;

під загрозою повітряного удару перебували майже всі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, зокрема і Київ;

у столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад дев’ять годин.

Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт «Shahed», намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами, — зазначають у КМВА. — Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.

За даними оперативного зведення, у Києві без потерпілих та руйнувань.