Повітряна тривога у Києві тривала понад дев’ять годин — усі «шахеди» знищено

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Російські загарбники здійснили чергову масовану нічну атаку дронами по Україні. У Києві повітряна тривога тривала понад дев’ять годин.
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Про це сьогодні, 5 вересня, вранці повідомила прес-служба КМВА.
Зазначається, що:
- на територію України російські безпілотники почали залітати ще вчора, 4 вересня, пізно ввечері (близько 22-ї години) з південного та східного напрямків;
- під загрозою повітряного удару перебували майже всі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, зокрема і Київ;
- у столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад дев’ять годин.
Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт «Shahed», намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами, — зазначають у КМВА. — Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.
За даними оперативного зведення, у Києві без потерпілих та руйнувань.
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