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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: abal.com.ua
Потребление электроэнергии держится на высоком уровне — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n198997-potreblenie-elektroenergii-derjitsya-na-vysokom-urovne-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні споживання електроенергії тримається на високому рівні. Заходи обмеження будуть діяти протягом всієї доби.
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Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- вчора, 4 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 2,8% вищим, ніж попередньої доби — у вівторок, 3 вересня;
- сьогодні, внаслідок застосування меншого обсягу обмежень, станом на 8.30, споживання було на 5,6% вищим, ніж учора.
Для подолання дефіциту в енергосистемі — сьогодні вночі та вранці, на запит «Укренерго», здійснювалось аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі, — зазначають у компанії.
Також в Україні через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 542 населені пункти:
- через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській областях;
- через наслідки негоди на ранок знеструмлені 23 населені пункти на Одещині та Миколаївщині;
- з технічних причин є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.
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