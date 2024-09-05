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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: abal.com.ua

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне — Укрэнерго

5 сен 2024, 13:15
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В Україні споживання електроенергії тримається на високому рівні. Заходи обмеження будуть діяти протягом всієї доби.


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Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

  • вчора, 4 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 2,8% вищим, ніж попередньої доби — у вівторок, 3 вересня;
  • сьогодні, внаслідок застосування меншого обсягу обмежень, станом на 8.30, споживання було на 5,6% вищим, ніж учора.

Для подолання дефіциту в енергосистемі — сьогодні вночі та вранці, на запит «Укренерго», здійснювалось аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі, — зазначають у компанії.

Також в Україні через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 542 населені пункти:

  • через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській областях;
  • через наслідки негоди на ранок знеструмлені 23 населені пункти на Одещині та Миколаївщині;
  • з технічних причин є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Источник: Ракурс


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