В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: abal.com.ua

https://racurs.ua/n198997-potreblenie-elektroenergii-derjitsya-na-vysokom-urovne-ukrenergo.html

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В Україні споживання електроенергії тримається на високому рівні. Заходи обмеження будуть діяти протягом всієї доби.

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Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

вчора, 4 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 2,8% вищим, ніж попередньої доби — у вівторок, 3 вересня;

сьогодні, внаслідок застосування меншого обсягу обмежень, станом на 8.30, споживання було на 5,6% вищим, ніж учора.

Для подолання дефіциту в енергосистемі — сьогодні вночі та вранці, на запит «Укренерго», здійснювалось аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі, — зазначають у компанії.

Також в Україні через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 542 населені пункти: