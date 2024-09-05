Спасатели показали разрушенный баллистикой Институт связи в Полтаве

https://racurs.ua/n199002-spasateli-pokazali-razrushennyy-ballistikoy-institut-svyazi-v-poltave-foto.html

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У Полтаві до 55 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Інституті зв’язку.

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У ДСНС показали фото навчального закладу і додали, що всього 328 людей постраждали внаслідок удару московитів.

Рятувальники розповіли про «частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу». У ДСНС припускають, що ймовірно, під завалами ще перебувають люди.

Наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тис. тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

Російський удар по військовому інституту у Полтаві «був прорахований», ракета летіла близько трьох хвилин, тому люди не встигли спуститись в укриття, розповів в новому інтервʼю NBC News президент Зеленський.