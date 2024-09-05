Парламент в течение дня назначил девять министров – кто эти люди

https://racurs.ua/n199006-parlament-v-techenie-dnya-naznachil-devyat-ministrov-kto-eti-ludi.html

Ракурс

5 вересня парламент звільнив двох міністрів і призначив дев’ятьох.

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У Верхованій раді спочатку доробили те, що не завершили напередодні, а саме відправили у відставку віцепрем'єрку Ірину Верещук та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Згодом парламент взявся затверджувати той список кандидатів на посаду міністра, який розповсюдився у мережі після вчорашнього засідання фракції більшості «Слуга народу», на яке прийшов і президент Володимир Зеленський.

Андрія Сибігу призначили міністром закордонних справ України.

До цього він працював першим заступником очільника МЗС. Його кандидатуру запропонував президент. Подання підтримали 258 депутатів.

З квітня цього року Сибіга був першим заступником Дмитра Кулеби, який очолював Міністерство закордонних справ з весни 2020 року.

На роботу в МЗС новий міністр перейшов з Офісу президента, де в ролі заступника Андрія Єрмака з травня 2021 року займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

До цього Сибіга п’ять років працював Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туреччині, а раніше очолював Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України. Загалом кар'єру дипломата розпочав у 1997 році, коли після закінчення університету прийшов працювати в МЗС.

Чутки про намір президента Зеленського звільнити попереднього очільника міністерства піднімались кілька разів, однак остаточно рішення було прийнято лише тепер. ЗМІ пов’язують його із невдачею щодо отримання дозволу від західних союзників на удари по території росії за допомогою далекобійних ракет.

Рада також погодила Ольгу Стефанішину на посаду міністра юстиції України. При цьому вона залишиться віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. За були 253 нардепи.

Стефанішина народилася у 1985 році, у неї 5-ий ранг державного службовця. У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови. У 2016 році Стефанішина стала випускницею Одеського національного економічного університету, де навчалась на спеціальності з фінансів і кредиту.

З березня по грудень 2017 року була директором урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів. У грудні 2017 року Стефанішину призначили гендиректором офісу.

Олексія Кулебу призначили посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій України.

За проголосували 240 депутатів.

Раніше Кулеба був заступником Кличка, керував Київською областю в перший рік війни та замінив Кирила Тимошенка в Офісі президента.

Він є магістром міжнародної економіки та кандидатом наук з державного управління. Починав свою кар'єру з посади менеджера комунального підприємства «Київ-медіа». У 2010 році його обрали депутатом Ржищівської міської ради на Київщині. А з 2014 року Кулеба був помічником депутата Київради на громадських засадах. Паралельно займався підприємництвом.

Пізніше Кулеба обіймав керівні посади в комунальному підприємстві Києва «Плесо», ТОВ «Asper Естейт» і департаменті міського благоустрою міськради столиці.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів очолила Світлана Гринчук. За неї віддали 246 голосів.

Рівно рік тому Гринчук обійняла посаду заступниці міністра енергетики Германа Галущенка. До цього була директоркою Офісу підтримки реформ при Міненерго.

Однак раніше чиновниця працювала саме у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, зокрема з липня 2022 року була заступницею міністра екології з питань європейської інтеграції.

Також під час роботи в Міндовкілля вона опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди та забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

Згодом Верховна Рада проголосувала за призначення Матвія Бідного міністром молоді та спорту України. Рішення підтримали 239 депутатів.

Де-факто Бідний керує міністерством із листопада 2023 року, коли був призначений виконувачем обов’язків міністра після звільнення з посади очільника міністерства Вадима Гутцайта.

У Міністерстві молоді та спорту України він працює з 2016 року. Зокрема до 2020 року був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту, а згодом був призначений на посаду заступника міністра молоді та спорту України.

Микола Точицький став сьогодні міністром культури та стратегічних комунікацій. Він отримав 252 голоси «за». Точицький — кадровий дипломат, посол, учасник переговорної групи.

Точицький почав свою кар'єру у 1993 році з посади аташе, а згодом — секретаря Міністерства закордонних справ. У 2001-му його призначили радником постійного представництва України при Раді Європи, у 2005-му — генконсулом у Сан-Франциско.

Протягом 2010−2016 років він був постійним представником України при Раді Європи, потім до 2021-го — послом у Бельгії та представником України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.

У вересні 2021 року Точицького призначили заступником міністра закордонних справ. А 15 квітня 2024 року він став заступником глави офісу президента України.

Рада також 5 вересня погодила призначення Наталії Калмикової на посаду міністерства ветеранів. За неї проголосували 256 депутатів. Калмикова працювала заступницею міністра оборони та директоркою Українського ветеранського фонду.

Герман Сметанін з 5 вересня новий міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. До цього він очолював «Укроборонпром».

Він народився 8 жовтня 1992 року в Харкові. Закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет (інженер-конструктор колісно-гусеничних транспортних засобів) та КПІ (менеджер з управління в сфері ОПК).

У 2014 році, коли йому було 22, Сметанін почав працювати інженером у Харківському конструкторському бюро машинобудування. Пізніше став головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

В січні 2020 року став директором з виробництва танкового заводу ім. Малишева.

Вже наступного року, у 28, Сметанін очолив стратегічно важливе оборонне підприємство «Харківський бронетанковий завод».

У квітні 2023-го його перевели на посаду гендиректора заводу ім. Малишева, а вже через 2 місяці Сметанін очолив «Українську оборонну промисловість» (АТ, створене на зміну «Укроборонпрому») — ставши першим керівником, який прийшов із середини цієї системи.

Новим міністром аграрної політики та продовольства сьогодні став Віталій Коваль, який раніше очолював Фонд держмайна та Рівненську ОВА.