В тюрьму отправили корректировщика, который наводил российские ракеты на Запорожье

https://racurs.ua/n199008-v-turmu-otpravili-korrektirovschika-kotoryy-navodil-rossiyskie-rakety-na-zaporoje.html

Ракурс

В тюрму відправили коригувальника, який наводив російські ракети на Запоріжжя.

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Зловмисник розвідував локації Сил оборони поблизу передової та коригував повітряні удари рф по цивільній інфраструктурі обласного центру.

Серед пріоритетних цілей ворога були також оборонні заводи і пункти базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.

В обмін на співпрацю окупанти обіцяли фігуранту «посаду», у разі захоплення міста. Зрадник планував вступити до лав так званих «розстрільних загонів» росії, щоб вбивати українських патріотів.

Йому призначили покарання у виді 15 років тюрми з конфіскацією майна.