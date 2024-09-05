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В тюрму відправили коригувальника, який наводив російські ракети на Запоріжжя
В тюрму відправили коригувальника, який наводив російські ракети на Запоріжжяhttps://racurs.ua/ua/n199008-v-turmu-vidpravyly-koryguvalnyka-yakyy-navodyv-rosiyski-rakety-na-zaporijjya.htmlРакурс
В тюрму відправили коригувальника, який наводив російські ракети на Запоріжжя.
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Зловмисник розвідував локації Сил оборони поблизу передової та коригував повітряні удари рф по цивільній інфраструктурі обласного центру.
Серед пріоритетних цілей ворога були також оборонні заводи і пункти базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.
В обмін на співпрацю окупанти обіцяли фігуранту «посаду», у разі захоплення міста. Зрадник планував вступити до лав так званих «розстрільних загонів» росії, щоб вбивати українських патріотів.
Йому призначили покарання у виді 15 років тюрми з конфіскацією майна.