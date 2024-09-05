Во Львове повестка спасла жизнь мужчине

https://racurs.ua/n199009-vo-lvove-povestka-spasla-jizn-mujchine.html

Ракурс

У Львові чоловік отримав повістку на вулиці та потрапив до ВЛК на обстеження перед військовою службою.

.

У 36-річного львів’янина виявили ВІЛ і під час лікування туберкульозу та пневмонії прийняли правильний протокол, що врятувало життя чоловіку.

Чоловік працював укладчиком асфальту. В рамках обстеження йому провели швидкий тест на ВІЛ, який виявився позитивним. Хворий отримав рекомендацію приймати антиретровірусну терапію, однак він вирішив не розпочинати лікування, недооцінивши небезпеку свого стану.

Через чотири місяці він повернувся до медичного центру у важкому стані, страждаючи на дисемінований туберкульоз і пневмоцистну пневмонію. Чоловік був змушений дихати за допомогою кисневої підтримки і єдине питання до лікарів було:

А я буду жити?

Питання Ігоря правильне, бо дуже часто люди з ВІЛ помирають від туберкульозу і пневмоцистної пневмонії, їм не призначають вчасно лікування, повідомило Друге медичне об'єднання Львова.

Фахівці швидко відреагували, знаючи про ВІЛ-статус чоловіка, і вжили всіх необхідних заходів для його порятунку. Згодом пацієнта перевели в Центр легеневого здоров’я.

Лікарі прогнозують, що легені чоловіка відновляться. Тепер він має пожиттєво приймати антиретровірусну терапію — одну таблетку на день, яка дає шанс на повноцінне життя.

Завідувачка Центру інтегрованих медико-соціальних послуг Олена Павлишин наголошує на важливості вчасного початку лікування для людей із ВІЛ-інфекцією, оскільки багато хто з них гине від супутніх хвороб, таких як туберкульоз та пневмоцистна пневмонія.