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Ракурс
ВСУ возобновили позиции в нескольких местах на востоке. Карта: DeepState

ВСУ возобновили позиции в нескольких местах на Донбассе и Харьковщине — DeepState

6 сен 2024, 08:20
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Сили оборони України відновили позиції у кількох місцях на сході.


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Аналітики оновили карту бойових дій і заявили про вдалі операції Сил оборони на півночі Харківської області та під Торецьком на Донеччині. Про це ввечері 5 вересня повідомив проект DeepState.

Зазначається, що українські війська вибили росіян з околиць Нью-Йорка в Донецькій області.

А в Харківській області біля села Липці ЗСУ посунули окупантів і звільнили майданчик близько 2,5 кв. км. Російську армію тут відкинули на 1−2 км.

На Торецькому напрямку Силам оборони вдалося звільнити плацдарм у Неліпівці. Експерти заявляють, що площа звільненої території становить 2,9 кв. км.

Водночас ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лисівці та Галицинівці. У DeepState закликали чекати гарні новини від офіційних каналів.

ЗСУ відновили позиції у кількох місцях на сході. Карта: DeepState

ЗСУ відновили позиції у кількох місцях на сході. Карта: DeepState

Нагадаємо, командування ОТУ «Донецьк» зробило винними за втрату Карлівки бійців та комбата 11 ОМПБ 59 бригади. Однак військові оглядачі DeepState заявили, що підрозділ не зміг вистояти, адже ворог зайшов в тил, оточуючи цілий батальйон.

Источник: Ракурс


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