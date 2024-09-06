ВСУ возобновили позиции в нескольких местах на востоке. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n199019-vsu-vozobnovili-pozicii-v-neskolkih-mestah-na-donbasse-i-harkovschine-deepstate.html

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Сили оборони України відновили позиції у кількох місцях на сході.

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Аналітики оновили карту бойових дій і заявили про вдалі операції Сил оборони на півночі Харківської області та під Торецьком на Донеччині. Про це ввечері 5 вересня повідомив проект DeepState.

Зазначається, що українські війська вибили росіян з околиць Нью-Йорка в Донецькій області.

А в Харківській області біля села Липці ЗСУ посунули окупантів і звільнили майданчик близько 2,5 кв. км. Російську армію тут відкинули на 1−2 км.

На Торецькому напрямку Силам оборони вдалося звільнити плацдарм у Неліпівці. Експерти заявляють, що площа звільненої території становить 2,9 кв. км.

Водночас ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лисівці та Галицинівці. У DeepState закликали чекати гарні новини від офіційних каналів.

Нагадаємо, командування ОТУ «Донецьк» зробило винними за втрату Карлівки бійців та комбата 11 ОМПБ 59 бригади. Однак військові оглядачі DeepState заявили, що підрозділ не зміг вистояти, адже ворог зайшов в тил, оточуючи цілий батальйон.