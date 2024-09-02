DeepState пише, що командування зробило винними за втрату Карлівки бійців та комбата 59 бригади — наступ рф

https://racurs.ua/ua/n198886-komanduvannya-zrobylo-vynnymy-za-vtratu-karlivky-biyciv-ta-kombata-59-brygady-deepstate.html

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Командування ОТУ «Донецьк» зробило винними за втрату Карлівки бійців та комбата 11 ОМПБ 59 бригади.

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Військові оглядачі DeepState повідомили, що до них звернулися солдати та офіцери 11 мотопіхотного батальйону зі скаргою, що їх звинувачують у втраті Карлівки, а командира звільняють.

Однак, як вказують у DeepState, підрозділ не зміг вистояти, адже ворог зайшов в тил, оточуючи цілий батальйон.

В той же час публічно хвалять комбрига бригади (з трьох цифр), який своїми діями за 36 годин у своїй смузі втратив Прогрес і за три дні Новогродівку. Це якийсь сюрреалізм. Командир батальйону приймав підрозділ в розбитому стані, але за рахунок правильних підходів зумів швидко налагодити роботу піхоти та інших служб. 11-й почав набиратися сил. 13 червня бат перемістили на Карлівку. Природні рубежі та злагоджена робота дала можливість стримувати ворога у Нетайловому та не пускати у Карлівку. В той же час ділянку не можна було назвати спокійною: 150−200 приходів мін та арти, 10−120 скидів та 10−30 FPV ударів на добу.

22 серпня розпочався масований штурм у фронт підрозділу силами 250 чоловік піхоти, три одиниці військової техніки та чотири ЛАТ.

З цього дня середньодобова кількість приходів арти та мін вже була 200−500, до 200 скидів та 30−50 ударів FPV. Того ж 22 серпня, вся Карлівка перейшла під повний вогневий контроль ворога. Через ризик оточення 24 серпня важка артилерія ЗСУ відійшла. З 22 по 26 серпня маючи чималі втрати, батальйон ще зміг відбитися, але вже 26−28 серпня через падіння оборони біля Калинового, Птичого та Мемрику, противник зайшов у тил із західної сторони Карлівки. Крім того, ворог зайшов у Галицинівку. 24 серпня вже було практично неможливо проводити евакуацію поранених, БК було на мінімумі, провізії вже не вистачало, — пишуть аналітики.

26 серпня утворюється Карлівський мішок. Біля Галицинівки ворог зайняв частину окопів, які, за словами оглядачів, взагалі ніхто не обороняв, бо не вистачало людей. Через все це 11 ОМПБ зазнав важких втрат «в кількості ХХХ людей».