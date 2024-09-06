Ночью ПВО сбила 27 дронов Shahed из 44. Фото: Генштаб

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Ракурс

Атаку російських «Шахедів» відбивали українські захисники.

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У ніч на 6 вересня ворог атакував однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей. Крім того, з Курська, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму були запущені 44 ударних БпЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивати ворожу атаку з повітря залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони. Станом на 8.00 було збито 27 «Шахедів».

Військові запевняють, що ще вісім ворожих дронів були локаційно втрачені на території України. Не виключено, що вони впали під впливом засобів РЕБ. Ще оджин БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини.

З початку доби ППО працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

На момент публікації новини в Київській області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Нагадаємо, у Львівській області збили сьогодні вночі збили усі три російські «Шахеди», які ворог спрямував для ударів. Уламки БпЛА спричини пожежу на складах. А в Миколаївській області через падіння уламків виникла пожежа на відкритій місцевості.