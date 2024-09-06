Пожежа на Львівщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199020-pojeji-na-lvivschyni-ta-mykolayivschyni-vynykly-cherez-ulamky-shahediv.html

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Росіяни уночі 6 вересня атакували Львівщину трьома ударними дронами.

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ППО знищила всі ворожі цілі. Близько 3.15 ночі у промисловій зоні Львівського району впали уламки дрона Shahed. Виникла пожежа — загорілися чотири вантажівки. Про це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Telegram.

Вогонь вдалося побороти за півтори години, для цього залучили 32 пожежники і шість одиниць спецтехніки. Обійшлося без потерпілих через атаку.

Міський голова Андрій Садовий заявив, що пожежа відбулася на складах поблизу села Малехів. Цей населений пункт розташований за 5 км від центру Львова на автодорозі М 06.

Пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА виникла й на Миколаївщині. Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім поінформував, що в небі над регіоном вночі збили сім «Шахедів». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території відбулося займання сухої трави. Ніхто не постраждав, пожежу швидко загасили.

Нагадаємо, в Сумах понад 12 годин знадобилося співробітникам ДСНС, щоб ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури 30 серпня.